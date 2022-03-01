Слух: съёмки второй части «Биттлджюса» могут начаться летом

Новости параллельной вселенной.

Журналист Джефф Снейдер с ссылкой на источник сообщает, что летом должны начаться съёмки неанонсированного продолжения «Бютлджюса» от Warner Bros.

Снейдер пишет, что компания как никогда близка к тому, чтобы запустить картину в работу. По его словам, к своим ролям должны вернуться Вайнона Райдер и Майкл Китон. А производством займётся Plan B, студия Брэда Питта. Про режиссёра пока ничего неизвестно.

Мистическая чёрная комедия Тима Бёртона «Битлджюс» вышла в 1988 году. Она рассказывает про семейную пару, которая погибла в автомобильной аварии. Они возвращаются в мир живых как привидения, но вскоре узнают, что в их дом въехали новые жильцы. Герои пытаются изгнать живых соседей, у них ничего не получается, и в итоге они обращаются к экзорцисту Битлджюсу, который должен избавиться от людей. Фильм стал хитом в прокате — при бюджете в 15 миллионов долларов картина заработала свыше 73 миллионов. «Битлджюс» получил «Оскар» за лучший грим.