Слух: The Elder Scrolls IV: Oblivion получит ремейк

Один из пользователей Reddit, профиль которого уже удален, представился сотрудником парижского отделения Virtuos и раскрыл информацию о будущих проектах студии.

И, судя по всему, он не выдумал свою личность — модераторы сабреддита подтвердили ее. Но к информации о грядущих играх все равно лучше отнестись со скепсисом.