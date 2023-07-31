Слух: The Elder Scrolls IV: Oblivion получит ремейк

Один из пользователей Reddit, профиль которого уже удален, представился сотрудником парижского отделения Virtuos и раскрыл информацию о будущих проектах студии.
И, судя по всему, он не выдумал свою личность — модераторы сабреддита подтвердили ее. Но к информации о грядущих играх все равно лучше отнестись со скепсисом.
- Altar — ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке UE5. Игру делают на оригинальном движке Gamebryo, но с новой графикой. Релиз в конце 2024 года или начале 2025-го;
- Massive — смесь Monster Hunter и Shadow of the Colossus;
- Ominous — сюжетная игра про скалолазание;
- Дополнение для New World;
- Уже анонсированная Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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