Слух: The Wolf Among Us 2 выйдет зимой 2021 года

Пользователь Reddit, аккаунт которого уже удален, поделился некоторыми подробностями о The Wolf Among Us 2. Судя по всему, он пересказал трейлер, который могут показать на TGA.

Так, основной сюжет развернется в Нью-Йорке через 2 года после событий первой части. Тем не менее в определенный момент Бигби отправится в небольшой город Вермонте для расследования пропажи сказочного персонажа. Также иногда в игре можно будет сыграть за Белоснежку.

Игра должна выйти зимой 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК. Скорее всего, инсайдер имеет в виду период с декабря 2021-го по февраль 2022-го.

Кроме того, второй сезон вновь разделят на пять эпизодом. Однако не исключено, что все они будут доступны в день релиза.

Церемония The Game Awards 2020 начнется 11 декабря 03:00 по МСК.