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    Слух: The Wolf Among Us 2 выйдет зимой 2021 года

    7 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    07.12.2020
    687
    0 минут на чтение
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    Пользователь Reddit, аккаунт которого уже удален, поделился некоторыми подробностями о The Wolf Among Us 2. Судя по всему, он пересказал трейлер, который могут показать на TGA.

    Так, основной сюжет развернется в Нью-Йорке через 2 года после событий первой части. Тем не менее в определенный момент Бигби отправится в небольшой город Вермонте для расследования пропажи сказочного персонажа. Также иногда в игре можно будет сыграть за Белоснежку.

    Игра должна выйти зимой 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК. Скорее всего, инсайдер имеет в виду период с декабря 2021-го по февраль 2022-го.

    Кроме того, второй сезон вновь разделят на пять эпизодом. Однако не исключено, что все они будут доступны в день релиза.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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