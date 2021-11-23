Слух: в «Человеке-пауке 3» раскроют судьбу Людей-пауков из других вселенных

Портал The Cosmic Circus со ссылкой на свои источники рассказал, что в «Человеке-пауке: Нет пути домой» уделят внимание дальнейшей судьбе Людей-пауков в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
Так что в фильме должны рассказать, как именно погибли Песочный человек и Ящер, которые на момент завершения саг Сэма Рэйми и Марка Уэбба еще были в живых.
По данным журналистов, авторы триквела «Человека-паука» во время работы над фильмом консультировались с режиссерами предыдущих картин о дружелюбном соседе, чтобы максимально достоверно изобразить их героев.
Супергеройский блокбастер выйдет в России 16 декабря.
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