Слух: в основу третьего «Доктора Стрэнджа» ляжет комикс-арка «Время на исходе»

Портал TheCosmicCircus со ссылкой на свои источники поделился некоторыми подробностями о триквеле «Доктора Стрэнджа».

Действие картины развернется сразу после событий «В мультивселенной безумия», а в основу ляжет сюжетная арка из комиксов «Время на исходе».

Показанная в конце второй части волшебница Клеа — член многопрофильной организации «Черные жрецы», которая разыскивает Доктора Стрэнджа и находится в пространстве двух мертвых вселенных.

По сюжету мультивселенная умирает из-за многочисленных вторжений, последнее из которых было вызвано самим главным героем.

В картине хотят показать, что Стрэндж — одна из главных угроз для мультивселенной, не считая совета Кангов Завоевателей. Однако не факт, что последний появится в фильме.

Зато, как отмечают журналисты, триквел «Доктора Стрэнджа» подведет к событиям новых «Мстителей» — «Династия Канга» и «Секретные войны».