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    Слух: в основу третьего «Доктора Стрэнджа» ляжет комикс-арка «Время на исходе»

    15 августа 2023
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    15.08.2023
    665
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    Слух: в основу третьего «Доктора Стрэнджа» ляжет комикс-арка «Время на исходе»

    Портал TheCosmicCircus со ссылкой на свои источники поделился некоторыми подробностями о триквеле «Доктора Стрэнджа».

    Действие картины развернется сразу после событий «В мультивселенной безумия», а в основу ляжет сюжетная арка из комиксов «Время на исходе».

    Показанная в конце второй части волшебница Клеа — член многопрофильной организации «Черные жрецы», которая разыскивает Доктора Стрэнджа и находится в пространстве двух мертвых вселенных.

    По сюжету мультивселенная умирает из-за многочисленных вторжений, последнее из которых было вызвано самим главным героем.

    В картине хотят показать, что Стрэндж — одна из главных угроз для мультивселенной, не считая совета Кангов Завоевателей. Однако не факт, что последний появится в фильме.

    Зато, как отмечают журналисты, триквел «Доктора Стрэнджа» подведет к событиям новых «Мстителей» — «Династия Канга» и «Секретные войны».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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