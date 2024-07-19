Слух: в сериале про нуарного Человека-паука появится Юри Ватанабэ

Издание Deadline заявило о пополнении каста грядущего сериала про нуарного Человека-паука от Amazon. В сериале должна сыграть Ли Цзюнь Ли, известная по ролям в «Убийцах Ву» и драме «Вавилон».

По данным журналистов, Ли сыграет певицу в престижном ночном клубе Нью-Йорка. Известный инсайдер Дэниел Рихтман уверяет, что девушке досталась роль Юри Ватанабэ, одной из союзниц Паука.

Самого нуарного Паучка сыграет Николас Кейдж. Восьмисерийное шоу расскажет историю стареющего и неудачливого частного детектива (Кейдж) в Нью-Йорке 1930-х годов.

Даты выхода у сериала пока нет.