Слух: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти этой осенью

На странице Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 в магазине издателя Plaion внезапно появилась дата релиза — 27 октября 2023 года.

Однако пока непонятно, реальная ли утечка даты релиза это или ошибка, которую до сих пор не исправили.

При этом с 1 по 4 сентября в рамках PAX обещают поделиться новостями о Bloodlines 2, которая успела пережить смену студии разработки.

Ранее на сайте Plaion указали дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, но тогда издатель сообщил, что это произошло по ошибке.