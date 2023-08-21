Слух: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти этой осенью

На странице Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 в магазине издателя Plaion внезапно появилась дата релиза — 27 октября 2023 года.
Однако пока непонятно, реальная ли утечка даты релиза это или ошибка, которую до сих пор не исправили.
При этом с 1 по 4 сентября в рамках PAX обещают поделиться новостями о Bloodlines 2, которая успела пережить смену студии разработки.
Ранее на сайте Plaion указали дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, но тогда издатель сообщил, что это произошло по ошибке.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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