Слух: во втором сезоне «Колец Власти» появится Келеборн. Вот кто его сыграет

По данным фанатского портала Fellowship of Fans, который публикует новости по вселенной «Властелина Колец», во втором сезоне «Колец Власти» появится Келеборн, один из знаковых персонажей саги Толкина.

Если верить порталу (ошибаются они редко), на экране молодого Келеборна воплотит Кэлам Линч («Бриджертоны», «Дюнкерк»).

В легендариуме Толкина Келеборн — муж Галадриэль и дедушка Арвен, один из владык Лориена. Ко времени событий «Властелина колец» насчитывает около 7100 лет.

Ранее к актерскому составу «Колец власти» присоединились три актера: Киаран Хайндс («Гамлет: Камбербетч»), Рори Киннер («Не время умирать», «Страшные сказки») и Таня Муди («Шерлок»).

«Кольца Власти» закончили снимать в июне. Последние дни съёмок проходили без шоураннеров-сценаристов, которые продолжают участвовать в забастовке от Гильдии сценаристов США. Теперь сериал перешёл на этап постпродакшена.

Выход второго сезона ожидается в 2024-м.