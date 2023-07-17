    3
    Новости

    Слух: во втором сезоне «Колец Власти» появится Келеборн. Вот кто его сыграет

    17 июля 2023
    Фото аватара
    17.07.2023
    880
    0 минут на чтение
    Слух: во втором сезоне «Колец Власти» появится Келеборн. Вот кто его сыграет

    По данным фанатского портала Fellowship of Fans, который публикует новости по вселенной «Властелина Колец», во втором сезоне «Колец Власти» появится Келеборн, один из знаковых персонажей саги Толкина.

    Если верить порталу (ошибаются они редко), на экране молодого Келеборна воплотит Кэлам Линч («Бриджертоны», «Дюнкерк»).

    Слух: во втором сезоне «Колец Власти» появится Келеборн. Вот кто его сыграет 1

    В легендариуме Толкина Келеборн — муж Галадриэль и дедушка Арвен, один из владык Лориена. Ко времени событий «Властелина колец» насчитывает около 7100 лет.

    Ранее к актерскому составу «Колец власти» присоединились три актера: Киаран Хайндс («Гамлет: Камбербетч»), Рори Киннер («Не время умирать», «Страшные сказки») и Таня Муди («Шерлок»).

    «Кольца Власти» закончили снимать в июне. Последние дни съёмок проходили без шоураннеров-сценаристов, которые продолжают участвовать в забастовке от Гильдии сценаристов США. Теперь сериал перешёл на этап постпродакшена.

    Выход второго сезона ожидается в 2024-м.

    Читайте также

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того? 6

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того?

     Алексей Ионов |  25.10.2022 |  716

    Обзор самого дорогого сериала в истории телевидения.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Ричард Морган «Разрежённый воздух». Джон Уик в космосе 1
    0
    16108
    Ричард Морган «Разрежённый воздух». Джон Уик в космосе

    Марсианский нуар в атмосфере киберпанка.

    Читаем рассказ «Золотой ключик» Анны Самариной
    0
    68323
    Читаем рассказ «Золотой ключик» Анны Самариной

    Что делать, если ты подготовился переписать сознание в отличного андроида, а в итоге умер чуть раньше, чем планировал, и оказался внутри недоработанной модели?

    Читаем книгу «Царства смерти» — космическую оперу Кристофера Руоккио
    0
    117014
    Читаем книгу «Царства смерти» — космическую оперу Кристофера Руоккио

    Роман начинается с операции по проникновению, которая — такого просто не может быть — идёт слишком гладко.

    «Нимона»: мультфильм и комикс. Как сложное фэнтези стало простой сказкой 3
    0
    151755
    «Нимона»: мультфильм и комикс. Как сложное фэнтези стало простой сказкой

    Как драматичное молодёжное фэнтези с морально неоднозначными персонажами превратилось в приключение для всей семьи.

    Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    296125
    Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»

    А также ОЯШи, Мара, шутки про сто этажей и многое другое!

    1
    0
    234635
    Во что поиграть? Настольные игры июля 2023

    Разыграйте на даче трилогию «Властелин колец», захватите Японию, пока в отпуске, или раскиньте на пикнике «Игру престолов».

    Чарльз Стросс «Оранжерея»
    0
    216715
    Чарльз Стросс «Оранжерея». Кошмар эпохи постсингулярности

    Параноидальный триллер в декорациях биокиберпанка.

    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа
    0
    268425
    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа

    Издательство также рассказало, почему решило издавать именно этого автора, почему прибегло к нейросетям, как происходит рабочий процесс. И заодно поделилось любимой фантастикой!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить