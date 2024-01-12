«Смерть приходит за всеми нами» — трейлер «Властелинов вселенной: Революция»

Netflix опубликовал трейлер анимационного сериала «Властелины вселенной» с подзаголовком «Революция».

Это будет продолжение предыдущего сериала «Откровения», по сюжету которого главному герою предстоит снова сразиться со своим заклятым врагом — Скелетором.

Над проектом вновь работает Кевин Смит. А к озвучке главных ролей вернутся Крис Вуд и Марк Хэмилл.

Все пять эпизодов выйдут 25 января.

Трейлер

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