СМИ: Адриа Архона сыграет в сериале-приквеле «Изгоя-один»

По данным журналистов Deadline, Адриа Архона из фильма «Шестеро вне закона» получила главную женскую роль в спин-оффе «Изгоя-один» про Кассиана Андора.

Кого именно сыграет актриса, пока неизвестно. Представители Disney отказались от комментариев.

На посту шоураннера Тони Гилрой, который работал над «Изгоем-один». Он же занимается сценарием пилота, а также постановкой нескольких эпизодов.

Помимо Архоны в актерском составе числятся Диего Луна, Женевьев О’Райли, Денис Гоф, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер и другие.

Действие сериала развернется за 5 лет до событий «Изгоя-один», в первые дни восстания. Отмечается, что это будет шпионский триллер с дерзкими миссиями.