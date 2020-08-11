СМИ: Адриа Архона сыграет в сериале-приквеле «Изгоя-один»

По данным журналистов Deadline, Адриа Архона из фильма «Шестеро вне закона» получила главную женскую роль в спин-оффе «Изгоя-один» про Кассиана Андора.
Кого именно сыграет актриса, пока неизвестно. Представители Disney отказались от комментариев.
На посту шоураннера Тони Гилрой, который работал над «Изгоем-один». Он же занимается сценарием пилота, а также постановкой нескольких эпизодов.
Помимо Архоны в актерском составе числятся Диего Луна, Женевьев О’Райли, Денис Гоф, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер и другие.
Действие сериала развернется за 5 лет до событий «Изгоя-один», в первые дни восстания. Отмечается, что это будет шпионский триллер с дерзкими миссиями.
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Кот-император | 27.07.2020
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