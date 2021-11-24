СМИ: Amazon ведет переговоры о сериале по Mass Effect

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что Amazon Studios ведет переговоры c EA о производстве сериала по мотивам Mass Effect.

Пока что никаких подробностей о потенциальной телеадаптации нет.

Напомним, ранее звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» Генри Кавилл намекнул, что работает над каким-то проектом во вселенной Mass Effect.

Вместе с этим стало известно, что «Колесо времени» вошло в топ-5 лучших релизов Prime Video за все время существования онлайн-кинотеатра.

По словам главы студии Дженнифер Салке, сериал превзошел все ожидания компании, которые с самого начала были очень высоки.