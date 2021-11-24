СМИ: Amazon ведет переговоры о сериале по Mass Effect

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что Amazon Studios ведет переговоры c EA о производстве сериала по мотивам Mass Effect.
Пока что никаких подробностей о потенциальной телеадаптации нет.
Напомним, ранее звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» Генри Кавилл намекнул, что работает над каким-то проектом во вселенной Mass Effect.
Вместе с этим стало известно, что «Колесо времени» вошло в топ-5 лучших релизов Prime Video за все время существования онлайн-кинотеатра.
По словам главы студии Дженнифер Салке, сериал превзошел все ожидания компании, которые с самого начала были очень высоки.
Вы увидите, как мы продолжим инвестировать во всевозможные виды фэнтези. У нас есть жанрово-ориентированная команда внутри студии, которая неустанно работает с творческими партнерами. Так что вы можете рассчитывать на большее.
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