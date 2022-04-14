СМИ: антология Star Wars: Visions вернётся осенью

Редактор портала Cinelinx, который специализируется на новостях гик-культуры, сообщает, что уже осенью со вторым сезоном вернётся анимационная антология Star Wars: Visions!
Disney пока не объявляла даже о продлении сериала. Предположительно, анонсировать второй сезон могут на фестивале Star Wars Celebration, который пройдёт с 26 по 29 мая. Как пишет автор заметки, его источник даже видел отрывки, подготовленные для конвента.
Cinelinx пишет, что к работе над продолжением вернутся некоторые из студий, работавшие над первым сезоном. Судя по всему, во втором сезоне команда продолжит истории некоторых героев из первого сезона.
Подробностей больше нет, ждём май.
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