СМИ: авторы «Тьмы» снимут для Netflix сериал по комиксу «Нечто убивает детей»

По данным издания Deadline, Баран Бо Одар и Янтье Фризе, наиболее известные по «Тьме» и «1899», снимут для Netflix сериал по мотивам комикса «Нечто убивает детей».

Изначально проектом должен был заняться создатель «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган, но тот переключился на сотрудничество с Amazon.

Баран и Янтье уже подписали с онлайн-кинотеатром контракт на восьмизначную сумму, которую в СМИ не называют.

По сюжету девушка по имени Эрика Слотер приезжает в американскую глубинку, чтобы начать охоту на монстров, пожирающих местных детей.

Когда выйдет сериал и кто исполнит в нем главные роли, пока не уточняется.