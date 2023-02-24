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    Новости

    СМИ: авторы «Тьмы» снимут для Netflix сериал по комиксу «Нечто убивает детей»

    24 февраля 2023
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    24.02.2023
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    СМИ: авторы «Тьмы» снимут для Netflix сериал по комиксу «Нечто убивает детей»

    По данным издания Deadline, Баран Бо Одар и Янтье Фризе, наиболее известные по «Тьме» и «1899», снимут для Netflix сериал по мотивам комикса «Нечто убивает детей».

    Изначально проектом должен был заняться создатель «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган, но тот переключился на сотрудничество с Amazon.

    Баран и Янтье уже подписали с онлайн-кинотеатром контракт на восьмизначную сумму, которую в СМИ не называют.

    По сюжету девушка по имени Эрика Слотер приезжает в американскую глубинку, чтобы начать охоту на монстров, пожирающих местных детей.

    Когда выйдет сериал и кто исполнит в нем главные роли, пока не уточняется.

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