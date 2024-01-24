СМИ: авторы «Ведьмака» уже пишут сценарий пятого сезона

По данным портала Redanian Intelligence, команда «Ведьмака» от Netflix уже работает над пятым сезоном фэнтезийного сериала.

Весной начнутся съемки четвертого сезона, которые продлятся до октября. К этому моменту будут готовы сценарии для пятого сезона. Так что вскоре после этого начнется его полноценное производство.

При этом журналисты отмечают, что пятый сезон для «Ведьмака», скорее всего, станет последним.

Напомним, главную роль теперь в сериале вместо Генри Кавилла будет исполнять Лиам Хемсворт («Голодные игры»).

Ждем четвертый сезон в 2025 году.