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    СМИ: братья Руссо ведут переговоры о съемках новых «Мстителей»

    18 июля 2024
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    18.07.2024
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    СМИ: братья Руссо

    Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках «Мстителей 5» и «Мстителей: Секретные войны».

    Ранее снять один из грядущих фильмов предлагали режиссеру «Дэдпула и Росомахи» Шону Леви, но постановщик сосредоточился на других своих проектах, включая новые «Звездные войны».

    По словам инсайдеров, студии нужен высокопоставленный режиссер, потому что грядущие «Мстители» — важная часть построения киновселенной Marvel.

    Напомним, братья Руссо сняли четыре крупнейших фильма Marvel^ «Другую войну», «Противостояние», «Войну Бесконечности» и «Финал».

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