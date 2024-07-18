СМИ: братья Руссо ведут переговоры о съемках новых «Мстителей»

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках «Мстителей 5» и «Мстителей: Секретные войны».

Ранее снять один из грядущих фильмов предлагали режиссеру «Дэдпула и Росомахи» Шону Леви, но постановщик сосредоточился на других своих проектах, включая новые «Звездные войны».

По словам инсайдеров, студии нужен высокопоставленный режиссер, потому что грядущие «Мстители» — важная часть построения киновселенной Marvel.

Напомним, братья Руссо сняли четыре крупнейших фильма Marvel^ «Другую войну», «Противостояние», «Войну Бесконечности» и «Финал».