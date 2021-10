СМИ: Брендан Фрейзер сыграет главного злодея в фильме «Бэтгёрл»

По данным СМИ, Брендан Фрейзер сыграет главного злодея в грядущей «Бэтгёрл». Над картиной про супергероиню работают режиссёры комедийного боевика «Плохие парни навсегда» Адиль Эль Арби, Билал Фалла.

Источники сообщают, что Фрейзер воплотить злодея Светлячка — одного из второстепенных врагов Бэтмена, который больше всего известен любовью всё поджигать. Роль Барбары Гордон в фильме исполнит Лэсли Грейс. «Бэтгёрл» написала сценаристка «Хищных птиц» Кристина Ходсон. К роли Джима Гордона, отца Барбары, вернётся Джей Кей Симмонс, сыгравший комиссара в «Лиге Справедливости» Зака Снайдера.

Автор The Hollywood Reporter Борис Кит добавляет, что на роль Светлячка сперва рассматривали Сильвестра Сталлоне, но он отказался.

Sylvester Stallone first had the offer for the part but things just didn't work out. Another key role in BATGIRL: the son of the gangster/villain, who becomes romantically linked to…well, you can take it from there. https://t.co/V4rpiZBaCV

— Borys Kit (@Borys_Kit) October 25, 2021