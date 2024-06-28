СМИ: бюджет нового «Капитана Америка» раздулся до 350-375 млн долларов

Портал World of Reel со ссылкой на свои источники рассказал, что бюджет «Капитана Америка: Дивный новый мир» с Энтони Маки в главной роли составляет около 350-375 миллионов долларов.
Изначально фильм стоил 275 миллионов, но, как отмечают инсайдеры, масштабные пересъемки потребовали крупных инвестиций.
Они как будто снимают совершенно новый фильм.
Фильм должны были выпустить в июле 2024 года, но после неутешительных внутренних отзывов, ленту решили отложить. В декабре 2023-го Disney и Marvel наняли Мэттью Ортона для написания «дополнительных сцен и материалов». А последующие досъемки заняли около четырех месяцев.
Премьера супергеройского блокбастера состоится 14 февраля 2025 года.
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