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    СМИ: бюджет нового «Капитана Америка» раздулся до 350-375 млн долларов

    28 июня 2024
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    28.06.2024
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    СМИ: бюджет нового «Капитана Америка» раздулся до 350-375 млн долларов

    Портал World of Reel со ссылкой на свои источники рассказал, что бюджет «Капитана Америка: Дивный новый мир» с Энтони Маки в главной роли составляет около 350-375 миллионов долларов.

    Изначально фильм стоил 275 миллионов, но, как отмечают инсайдеры, масштабные пересъемки потребовали крупных инвестиций.

    Они как будто снимают совершенно новый фильм.

    Фильм должны были выпустить в июле 2024 года, но после неутешительных внутренних отзывов, ленту решили отложить. В декабре 2023-го Disney и Marvel наняли Мэттью Ортона для написания «дополнительных сцен и материалов». А последующие досъемки заняли около четырех месяцев.

    Премьера супергеройского блокбастера состоится 14 февраля 2025 года.

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