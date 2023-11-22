СМИ: «Черное зеркало» получит седьмой сезон

По данным издания Variety, стриминговый сервис Netflix все-таки продлил антиутопическую антологию «Черное зеркало» на седьмой сезон.

Съемки продолжения начнутся в конце 2023 года. Однако никаких подробностей пока нет. Сам онлайн-кинотеатр сохраняет молчание.

Шестой сезон сериала Чарли Брукера вышел летом этого года. На сайте Metacritic у него 68 баллов из 100 возможных.

Ранее Netflix хвастался, что новые серии «Черного зеркало» вошли в десятку лучших сериалов в 92 странах.