СМИ: Дэвид С. Гойер больше не шоураннер «Основания»

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказало, что Дэвид С. Гойер оставил должность шоураннера «Основания» от Apple.

Это произошло из-за того, что Гойер остался недоволен бюджетом, который выделила Skydance на третий сезон.

Также он больше не будет заниматься постановкой новых эпизодов. Так, во втором он выступил режиссером трех серий.

Однако Гойер продолжит работать на сценарием сериала. Кто заменит его на посту шоураннера, не уточняется.

Часть третьего сезона «Основания» отсняли до забастовок в Голливуде. Их возобновят уже в начале мая.