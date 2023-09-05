СМИ: Disney перенёс сериалы по «Звёздным войнам»

По данным портала Bespin Bulletin, Disney решила перенести грядущие сериалы по «Звёздным войнам».

У многих точной даты выхода не было, лишь приблизительное окно. Так, например, приключенческое шоу про подростков от Джона Уоттса (трилогия «Человека-Паука» с Томом Холландом) и Джудом Лоу в главной роли Skeleton Crew планировали выпустить до конца 2023-го. Но теперь премьеру сдвинули на 2024-й.

Это закономерный шаг для студии. Ранее Disney массово сдвинула проекты по киновселенной Marvel — из-за забастовки актёров и сценаристов. Актёры не могут участвовать в продвижении уже готовых проектов.

Bespin Bulletin пишет, что вслед за Skeleton Crew уехали и «Аколит» и второй сезон «Андора». У них теперь вообще нет даты выхода. Съёмки продолжения «Андора» приостановили 21 июля — за несколько недель до завершения.