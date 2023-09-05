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    СМИ: Disney перенёс сериалы по «Звёздным войнам»

    5 сентября 2023
    Фото аватара
    05.09.2023
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    СМИ: Disney перенёс сериалы по «Звёздным войнам»

    По данным портала Bespin Bulletin, Disney решила перенести грядущие сериалы по «Звёздным войнам».

    У многих точной даты выхода не было, лишь приблизительное окно. Так, например, приключенческое шоу про подростков от Джона Уоттса (трилогия «Человека-Паука» с Томом Холландом) и Джудом Лоу в главной роли Skeleton Crew планировали выпустить до конца 2023-го. Но теперь премьеру сдвинули на 2024-й.

    Это закономерный шаг для студии. Ранее Disney массово сдвинула проекты по киновселенной Marvel — из-за забастовки актёров и сценаристов. Актёры не могут участвовать в продвижении уже готовых проектов.

    Bespin Bulletin пишет, что вслед за Skeleton Crew уехали и «Аколит» и второй сезон «Андора». У них теперь вообще нет даты выхода. Съёмки продолжения «Андора» приостановили 21 июля — за несколько недель до завершения.

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     Илья Глазков |  02.12.2022 |  2294

    Новое прочтение «Звёздных войн»: никаких джедаев и пришельцев, только психологическая драма и закоулки космо-Лондона.

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