СМИ: Disney снимет спин-офф «Ванды/Вижна» про Белого Вижна

По слухам, Marvel запустил в разработку новый спин-офф сериала «Ванда/Вижн» про робота-андроида Вижна. Согласно инсайдеру Джеффу Снайдеру, студия собирает сценаристов для шоу на следующей неделе. Эту информацию подтверждает Deadline со ссылкой на свои источники.

Новый сериал посвящён Белому Вижну и получил название Vision Quest («Поиски Вижна»). Сюжет развернётся после финала «Ванды/Вижна» и расскажет про то, как андроид пытается вернуть память и человечность. К главной роли вернётся Пол Беттани, а также в шоу, скорее всего, появится и Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен.

Это будет уже второй спин-офф «Ванды/Вижна» после грядущего шоу «Агата: Ковен хаоса» про ведьму Агату Харкнесс. Сериалом займётся создательница оригинального сериала Жаклин Шеффер— она же трудится и над «Ковеном хаоса».