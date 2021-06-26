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    СМИ: для фильма Star Wars: Rogue Squadron нашли сценариста

    26 июня 2021
    26.06.2021
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    Стало известно имя сценариста, который будет работать над «Star Wars: Rogue Squadron (Звёздные войны: Разбойная эскадрилья)», следующим эпизодом «Звездных войн».

    The Hollywood Reporter сообщает, что Lucasfilm пригласили Мэттью Робинсона, известного по фильмам «Изобретение лжи», «Любовь и монстры», для работы над сценарием «Разбойной эскадрильи». Постановкой займется Пэтти Дженкинс, срежиссировавшая «Чудо-женщину» и её продолжение. Съемки запланированы на следующий год.

    Хотя подробности сюжета держатся в секрете, известно, что фильм будет основан на серии романов X-Wing, выпущенных в издательствах Bantam Spectra и Del Rey в период с 1996 по 2012 год. Фильм Дженкинс расскажет о новом поколении пилотов истребителей X-wing. Неизвестно, как долго Робинсон работает над сценарием проекта, но источники издания утверждают, что в настоящее время сценарист активно работает над черновиком.

    Lucasfilm сообщила, что «Звёздные войны: Разбойная эскадрилья» находится в разработке с декабря 2020 года. Постановщица Дженкинс опубликовала в твиттере видеообращение, в котором рассказала, что история её отца, лётчика-истребителя, вдохновила её присоединиться к проекту:

    Когда он [отец Дженкинс] погиб на службе стране, во мне возникло желание однажды сделать из этой трагедии величайший фильм о летчике-истребителе всех времён

    Премьера состоится 22 декабря 2023 года.

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