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    Новости

    СМИ: Джастин Ройланд уже несколько сезонов не работал над сценарием «Рика и Морти»

    7 февраля 2023
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    07.02.2023
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    0 минут на чтение
    СМИ: Джастин Ройланд уже несколько сезонов не работал над сценарием «Рика и Морти»

    Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказало, что в последние годы Джастин Ройланд не принимал активного творческого участия в работе над «Риком и Морти» и другими своими проектами.

    Говорят, он не появлялся в комнате сценаристов с третьего сезона. Но Ройланд продолжал заниматься озвучкой.

    Многие его бывшие коллеги отмечают, что не слышали о нем годами. А если слышали, то обычно это было что-то неприятное.

    Более того, Ройланд не общался с соавтором «Рика и Морти» Дэном Хармоном на протяжение нескольких сезонов.

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