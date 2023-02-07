СМИ: Джастин Ройланд уже несколько сезонов не работал над сценарием «Рика и Морти»

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказало, что в последние годы Джастин Ройланд не принимал активного творческого участия в работе над «Риком и Морти» и другими своими проектами.

Говорят, он не появлялся в комнате сценаристов с третьего сезона. Но Ройланд продолжал заниматься озвучкой.

Многие его бывшие коллеги отмечают, что не слышали о нем годами. А если слышали, то обычно это было что-то неприятное.

Более того, Ройланд не общался с соавтором «Рика и Морти» Дэном Хармоном на протяжение нескольких сезонов.