СМИ: Дженна Ортега присматривается к сиквелу «Битлджюса» Тима Бёртона

По данным Variety, Дженна Ортега («Уэнсдей», «Крик 5-6») ведёт переговоры о роли в сиквеле мистической чёрной комедии «Битлджюс» Тима Бёртона.
Если переговоры пройдут успешно, Ортега исполнит роль дочери Лидии Дитц, героини Вайноны Райдер из первого фильма. Как отмечают СМИ, к своим ролям вернутся сама Райдер, Кэтрин О’Хара и Майкл Китон.
Мистическая чёрная комедия Бёртона, вышедшая в 1988 году, рассказывает про призрака-жулика Битлджюса, который обещает привидениям избавить их прежний дом от людей. Фильм стал хитом в прокате — при бюджете в 15 миллионов долларов картина заработала свыше 73 миллионов. «Битлджюс» получил «Оскар» за лучший грим.
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Инар Искендирова | 05.12.2022
Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.
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