СМИ: EA работает над игрой про Черную пантеру

Инсайдер и редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал со ссылкой на свои источники, что EA запустила в разработку новую одиночную игру — про Черную пантеру.
Проект на ранней стадии производства, им занимается новая студия Сиэтле, основанная бывшим студии Monolith Productions Кевином Стивенсом.
По словам Грабба, по сюжету Черная пантера умирает, а игроки возьмут на себя роль нового воплощения героя Ваканды.
Сама EA пока никак не прокомментировала эту информацию. Когда выйдет игра, тоже непонятно.
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