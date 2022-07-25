СМИ: EA работает над игрой про Черную пантеру

Инсайдер и редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал со ссылкой на свои источники, что EA запустила в разработку новую одиночную игру — про Черную пантеру.

Проект на ранней стадии производства, им занимается новая студия Сиэтле, основанная бывшим студии Monolith Productions Кевином Стивенсом.

По словам Грабба, по сюжету Черная пантера умирает, а игроки возьмут на себя роль нового воплощения героя Ваканды.

Сама EA пока никак не прокомментировала эту информацию. Когда выйдет игра, тоже непонятно.