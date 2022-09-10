СМИ: Эман Эсфанди исполнит роль Эзры Бриджера в сериале «Асока»

The Hollywood Reporter сообщает, что Эман Эсфанди присоединился к касту сериала «Асока» и исполнит роль Эзры Бриджера. Актёр известен по оскароносному фильму «Король Ричард» и хоррору «Красный 11» Роберта Родригеза.

Персонаж Эзры Бриджера впервые появился в анимационном сериале «Звездные войны: Повстанцы». Это чувствительный к Силе сирота, который зарабатывал на жизнь воровством, но после встречи с командой «Призрака» присоединился к Сопротивлению и стал падаваном джедая, пережившего Приказ 66. В шоу Бриджера озвучил актёр Тейлор Грей.

В «Асоке» главную роль исполнит Розарио Доусон. В актёрский состав также входят Мэри Элизабет Уинстэд, Иванна Сахно и Наташа Лю Бордиццо. Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера. Сценаристом шоу выступит Дэйв Филони, автор «Войн клонов» и «Повстанцев».