СМИ: Говард Шор хочет написать саундтрек к «Властелину колец» — он уже ведет переговоры

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что композитор «Властелина колец» и «Хоббита» Говард Шор ведет переговоры о работе над саудтреком The Lord of Rings от Amazon.
Правда, стороны еще не пришли к соглашению. Но журналисты считают, что это будет важным событием для сериала, бюджет которого составляет 465 миллионов долларов.
«Властелин колец» выйдет 2 сентября 2022 года. А съемки второго сезона начнутся в январе, только уже в Великобритании вместо Новой Зеландии.
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