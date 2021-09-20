СМИ: Говард Шор хочет написать саундтрек к «Властелину колец» — он уже ведет переговоры

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что композитор «Властелина колец» и «Хоббита» Говард Шор ведет переговоры о работе над саудтреком The Lord of Rings от Amazon.

Правда, стороны еще не пришли к соглашению. Но журналисты считают, что это будет важным событием для сериала, бюджет которого составляет 465 миллионов долларов.

«Властелин колец» выйдет 2 сентября 2022 года. А съемки второго сезона начнутся в январе, только уже в Великобритании вместо Новой Зеландии.