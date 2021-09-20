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    СМИ: Говард Шор хочет написать саундтрек к «Властелину колец» — он уже ведет переговоры

    20 сентября 2021
    20.09.2021
    954
    0 минут на чтение
    СМИ: 12

    Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что композитор «Властелина колец» и «Хоббита» Говард Шор ведет переговоры о работе над саудтреком The Lord of Rings от Amazon.

    Правда, стороны еще не пришли к соглашению. Но журналисты считают, что это будет важным событием для сериала, бюджет которого составляет 465 миллионов долларов.

    «Властелин колец» выйдет 2 сентября 2022 года. А съемки второго сезона начнутся в январе, только уже в Великобритании вместо Новой Зеландии.

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     Кот-император |  20.08.2021

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