СМИ: Харрисону Форду предложили сыграть генерала Росса в Киновселенной Marvel

По данным инсайдера Джеффа Снайдера и издания Slash Film, Marvel Studios обратилась к Харрисону Форду с предложением сыграть генерала Росса в Киновселенной Marvel. Актёр должен заменить Уильяма Хёрта, который скончался в марте 2022 года.

Появление Росса связывают с фильмом про команду антигероев «Громовержцы», где должен появиться и Росс. Хотя Снайдер утверждает, что актёра стоит ждать только в картине «Капитан Америка: Новый мировой порядок», а вот его появление в «Громовержцах» под вопросом.

Под вопросом и трансформация персонажа в Красного Халка.

«Громовержцы» запланированы на 26 июля 2024 года. А следующий «Капитан Америка» ожидается 3 мая того же года.