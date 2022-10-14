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    Новости

    СМИ: Харрисону Форду предложили сыграть генерала Росса в Киновселенной Marvel

    14 октября 2022
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    14.10.2022
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    Инсайдер: Харрисону Форду предложили сыграть генерала Росса в Киновселенной Marvel

    По данным инсайдера Джеффа Снайдера и издания Slash Film, Marvel Studios обратилась к Харрисону Форду с предложением сыграть генерала Росса в Киновселенной Marvel. Актёр должен заменить Уильяма Хёрта, который скончался в марте 2022 года.

    Появление Росса связывают с фильмом про команду антигероев «Громовержцы», где должен появиться и Росс. Хотя Снайдер утверждает, что актёра стоит ждать только в картине «Капитан Америка: Новый мировой порядок», а вот его появление в «Громовержцах» под вопросом.

    Под вопросом и трансформация персонажа в Красного Халка.

    «Громовержцы» запланированы на 26 июля 2024 года. А следующий «Капитан Америка» ожидается 3 мая того же года.

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