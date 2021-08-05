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    Новости

    СМИ: HBO Max отказался от сериала-приквела «Сияния»

    5 августа 2021
    05.08.2021
    525
    0 минут на чтение
    СМИ: HBO Max отказался от сериала-приквела «Сияния»

    Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что HBO Max прекратил производство сериала-приквела «Сияния» под названием Overlook.

    Warner Bros. Television сейчас занимается продажей этого проекта. И, как отмечают источники издания, Netflix им заинтересован.

    По словам инсайдеров, руководству понравился этот сериал, однако по неизвестным причинам оно посчитало, что шоу не подходит HBO Max.

    За производство отвечает студия Bad Robot Джей Джей Абрамса, сценарий писали Дастин Томасон и Скотт Браун.

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