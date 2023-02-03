СМИ: канал FX приостановил работу над адаптацией романа «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро

Кадр из адаптации 2010 года

Deadline пишет, что канал FX приостановил работу над адаптацией романа «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро. Сериал ещё не успели запустить в производство, и не исключено, что к нему больше и не вернутся.

Начало разработки анонсировали в мае 2022-го, шоу заказал канал FX, а в октябре стало известно, что адаптацию ещё хотят выпустить на Hulu.

Для проекта уже подыскали сценаристку — Мелиссу Икбал («Невероятные»). А главную роль должна была исполнить Виола Преттейон («Невероятные», «Ведьмак», «Двойник»).

Действие книги разворачивается в альтернативной Англии вокруг трёх персонажей: Кэти, Томми и Рут. Всю жизнь они росли в изолированной от внешнего мира школе-интернате. А когда пришло время покидать заведение, наставники раскрыли их истинное предназначение.

Это не первая экранизация книги. Так, в 2010 году вышел одноименный фильм с Кирой Найтли, Кэри Миллиган и Эндрю Гарфилдом.

В конце января Гильермо дель Торо рассказывал, что планирует снять стоп-моушн фильм по другому роману Исигуро — «Погребённый великан».