СМИ: Крис Пайн сыграет в экранизации Dungeons & Dragons

Звезда «Стартрека» Крис Пайн ведет переговоры о съемках в Dungeons & Dragons. Однако пока неизвестно, кого он может сыграть в фильме.

Постановкой и сценарием занимаются Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дэйли, которые работали над «Ночными играми» и «Человеком-пауком: Через вселенные».

Фильм в производстве уже многие годы. Изначально за него отвечала Warner Bros.: на главную роль хотели взять Энсела Эльгорта, а в качестве режиссера — Роба Леттерман. Однако в ходе судебной тяжбы между Sweetpea Entertainment и Hasbro права на ленту перешли к Paramount.

Напомним, Dungeons & Dragons уже экранизировали в 2000 году, но картина провалилась в прокате. Критикам и обычным зрителям она тоже не пришлась по вкусу.