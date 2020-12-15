СМИ: Крис Пайн сыграет в экранизации Dungeons & Dragons

Звезда «Стартрека» Крис Пайн ведет переговоры о съемках в Dungeons & Dragons. Однако пока неизвестно, кого он может сыграть в фильме.
Постановкой и сценарием занимаются Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дэйли, которые работали над «Ночными играми» и «Человеком-пауком: Через вселенные».
Фильм в производстве уже многие годы. Изначально за него отвечала Warner Bros.: на главную роль хотели взять Энсела Эльгорта, а в качестве режиссера — Роба Леттерман. Однако в ходе судебной тяжбы между Sweetpea Entertainment и Hasbro права на ленту перешли к Paramount.
Напомним, Dungeons & Dragons уже экранизировали в 2000 году, но картина провалилась в прокате. Критикам и обычным зрителям она тоже не пришлась по вкусу.
Читать продолжение
Глаз Векны, злой дроу и дракон: подробности о фильме по Dungeons & Dragons
Судя по всему, действие развернётся в Фейруне, правда, знакомых персонажей можно не ждать.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.