СМИ: Legendary требует, чтобы «Дюну» выпустили только в кинотеатрах

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что кинокомпания Legendary настаивает на выпуске «Дюны» Дени Вильнева исключительно в кинотеатрах.

Таким образом она хочет сохранить ценность фильма как франшизы. К тому же премьера намечена на 1 октября — к тому времени ситуация с коронавирусом должна устаканиться.

Legendary также готова выпустить «Годзиллу против Конга» одновременно в кинотеатрах и HBO Max, если Warner Bros. заплатит ей 250 миллионов долларов — сумму, которую готов был заплатить Netflix за фильм.

Напомним, у кинокомпании есть полное право оспорить решение WB, так как она оплатила около 75% производства «Дюны», «Годзиллы против Конга» и трех других фильмов.

Прежде Дени Вильнев присоединился к критике Warner Bros. Постановщик считает, что фильм лишают возможности показать свой потенциал, а пиратам дают повод для радости.