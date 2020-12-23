СМИ: Legendary требует, чтобы «Дюну» выпустили только в кинотеатрах

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что кинокомпания Legendary настаивает на выпуске «Дюны» Дени Вильнева исключительно в кинотеатрах.
Таким образом она хочет сохранить ценность фильма как франшизы. К тому же премьера намечена на 1 октября — к тому времени ситуация с коронавирусом должна устаканиться.
Legendary также готова выпустить «Годзиллу против Конга» одновременно в кинотеатрах и HBO Max, если Warner Bros. заплатит ей 250 миллионов долларов — сумму, которую готов был заплатить Netflix за фильм.
Напомним, у кинокомпании есть полное право оспорить решение WB, так как она оплатила около 75% производства «Дюны», «Годзиллы против Конга» и трех других фильмов.
Прежде Дени Вильнев присоединился к критике Warner Bros. Постановщик считает, что фильм лишают возможности показать свой потенциал, а пиратам дают повод для радости.
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Партнёры кинокомпании тоже не оценили такой ход.
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