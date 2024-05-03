СМИ: Майк Флэнаган ведет переговоры о съемках нового «Экзорциста»

Издание Deadline со ссылкой на источники рассказало, что создатель «Призраков дома на холме» Майк Флэнаган ведет переговоры с Universal Pictures и Blumhouse о постановке новой части «Экзорциста».

Если сделка состоится, то Флэнаган займется перезагруженной франшизой вместо Дэвида Гордона Грина, который покинул ее в январе.

Прошлый фильм — «Изгоняющий дьявола: Верующий» — не оправдал ожиданий компаний: картину прохладно встретили критики, а ее сборы оставляли желать лучшего.

Изначально «Экзорцист: Обманщик» должен был выйти в апреле 2025 года, но ленту отложили на неопределенный срок.