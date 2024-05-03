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    СМИ: Майк Флэнаган ведет переговоры о съемках нового «Экзорциста»

    3 мая 2024
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    03.05.2024
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    СМИ: Майк Флэнаган ведет переговоры о съемках нового «Экзорциста»

    Издание Deadline со ссылкой на источники рассказало, что создатель «Призраков дома на холме» Майк Флэнаган ведет переговоры с Universal Pictures и Blumhouse о постановке новой части «Экзорциста».

    Если сделка состоится, то Флэнаган займется перезагруженной франшизой вместо Дэвида Гордона Грина, который покинул ее в январе.

    Прошлый фильм — «Изгоняющий дьявола: Верующий» — не оправдал ожиданий компаний: картину прохладно встретили критики, а ее сборы оставляли желать лучшего.

    Изначально «Экзорцист: Обманщик» должен был выйти в апреле 2025 года, но ленту отложили на неопределенный срок.

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