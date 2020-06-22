СМИ: Майкл Китон ведёт переговоры с WB о роли Бэтмена в сольнике Флэша

Портал The Wrap поделился несколькими интригующими подробностями о грядущем «Флэше» — полнометражном сольнике про спидстера-супергероя вселенной DC.
- WB ведёт переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена/Брюса Уэйна. Обсуждение на очень раннем этапе, всё может измениться в любой момент, подробностей о том, будет ли это большая роль или камео, не сообщаются.
- Основная идея «Флэша» — ввести в киновселенную концепцию мультивселенной, одну из основных идей комиксов DC. Она позволит спокойно существовать и «Бэтмену» Мэтта Ривза. И даже столкнуть, скажем, Джокера Хоакина Феникса с Акваменом.
- Ещё одна — показать, что в каждой отдельной вселенной по каким-то причинам на Земле больше супергероев и суперзлодеев, чем должно быть. Это имеет для галактики масштабные последствия.
- Ранее мультивселенную показали в телесериалах DC, где Флэш Эзры Миллера (из фильмов) столкнулся с Флэшем Гранта Гастина (из сериалов).
- Новый «Флэш» будет развивать сюжетную линию с Бэтменом Майкла Китона и обыгрывать сюжет комикса «Парадокс Флэшпоинта» 2011 года, в котором вселенная в очередной раз изменилась — из-за того, что Барри спас мать и переписал прошлое. Эзра Миллер на Comic-Con 2017 подтверждал, что в сольнике будет та же завязка. Похоже, в фильме Флэш создаст таким образом вариант вселенной, где будет Бэтмен Майкла Китона — постаревший на 30 лет. Похоже, он заменит версию Бэтмена, которым стал Томас Уэйн (в этой вселенной бандиты из переулка убили сына Уэйнов, Марта сошла с ума и стала Джокером, а противостоит ей Томас).
Сольник про Флэша будет снимать режиссёр обеих частей «Оно» Андрес Мускетти, а последнюю версию сценария представила Кристина Хадсон («Хищные птицы»). В производство картину планируют запустить в начале 2021-го.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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