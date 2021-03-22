СМИ: Marvel работает над спин-оффом «Соколиного глаза»

Журналисты Variety со ссылкой на свои источники рассказали, что Marvel начала работу над спин-оффом «Соколиного глаза» для Disney+.

Сценарием занимаются Итан и Эмили Коэн, которые работали над «Людьми в черном 3» и «Герцогиней» соответственно.

В центре сюжета будет Эхо — глухая девушка индейского происхождения, которая дебютирует в «Соколином глазе». Она идеально копирует движения или стиль боя других людей, что делает ее грозным противником. Также девушка была первым человеком, получившая прозвище Ронин.

Проект находится на раннем этапе производства, так что остается вероятность того, что сериалу могут не дать «зеленый свет».