СМИ: Нил Бломкамп может поставить фильм по Gran Turismo

Ещё вчера мы писали, что компания Sony готовит с партнёрами несколько адаптаций своих видеоигр, и в списке был даже гоночный симулятор Gran Turismo.

Как оказалось, киноподразделение Sony Pictures действительно занимаются экранизацией, но только в формате фильма, а не сериала для стриминга. Как пишет Deadline, должность режиссёра проекта может занять Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»).

Недавно Бломкамп выпустил научно-фантастический хоррор «Демоник». Фильм провалился в прокате, его в пух и прах разнесли критики. В феврале 2021-го режиссёр тизерил возвращение ко вселенной «Район №9» — вероятно, он собирается поработать над продолжением.