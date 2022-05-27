СМИ: Нил Бломкамп может поставить фильм по Gran Turismo

Ещё вчера мы писали, что компания Sony готовит с партнёрами несколько адаптаций своих видеоигр, и в списке был даже гоночный симулятор Gran Turismo.
Как оказалось, киноподразделение Sony Pictures действительно занимаются экранизацией, но только в формате фильма, а не сериала для стриминга. Как пишет Deadline, должность режиссёра проекта может занять Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»).
Недавно Бломкамп выпустил научно-фантастический хоррор «Демоник». Фильм провалился в прокате, его в пух и прах разнесли критики. В феврале 2021-го режиссёр тизерил возвращение ко вселенной «Район №9» — вероятно, он собирается поработать над продолжением.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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