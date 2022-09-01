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    Новости

    СМИ: новую Silent Hill анонсируют в сентябре

    1 сентября 2022
    01.09.2022
    414
    0 минут на чтение
    СМИ: новую Silent Hill анонсируют в сентябре

    Редактор издания VGC Энди Робинсон со ссылкой на свои источники рассказал, что анонс новой части Silent Hill состоится раньше, чем он изначально предполагал.

    А вскоре после этого редактор VentureBeat Джефф Грабб кратко уточнил, что игру представят в сентябре — и никаких других подробностей.

    Интересно, что 16 сентября пройдет выставка Tokyo Game Show, на которую заглянет Konami. Та как раз планирует там показать неназванную игру в известной франшизе.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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