СМИ: новую Silent Hill анонсируют в сентябре

Редактор издания VGC Энди Робинсон со ссылкой на свои источники рассказал, что анонс новой части Silent Hill состоится раньше, чем он изначально предполагал.

А вскоре после этого редактор VentureBeat Джефф Грабб кратко уточнил, что игру представят в сентябре — и никаких других подробностей.

Интересно, что 16 сентября пройдет выставка Tokyo Game Show, на которую заглянет Konami. Та как раз планирует там показать неназванную игру в известной франшизе.