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    Новости

    СМИ: новый Джеймс Бонд будет высоким и более молодым

    17 августа 2022
    17.08.2022
    340
    0 минут на чтение
    СМИ: новый Джеймс Бонд будет высоким и более молодым

    Журналист Росс Кинг в рамках шоу Lorraine рассказал, что продюсеры нового «Джеймса Бонда» ищут высокого и более молодого актера на главную роль.

    Так, они хотят пригласить актера в возрасте около 30 лет, а его рост должен быть не ниже 177,8 сантиметров.

    От кандидатуры Сэма Хьюэна («Шпион, который меня кинул») отказались, потому что он слишком стар для этой роли.

    Предполагается, что актер снимется как минимум в трех фильмах во франшизе. Есть ли кто-то на примете у авторов, пока непонятно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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