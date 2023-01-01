СМИ: Оскар Айзек и Эндрю Гарфилд ведут переговоры о ролях во «Франкенштейне» Дель Торо

Как пишет Deadline, режиссёр Гильермо Дель Торо встретился с актёрами Оскаром Айзеком («Звёздные войны», «Лунный рыцарь»), Эндрю Гарфилдом («Тик-Так Бум», «Новый Человк-паук») и актрисой Мией Гот («Перл», «X») и обсудил с ними предварительную договорённость о ролях в его будущем фильме «Франкенштейн».
Издание не знает, кто сыграет доктора, а кто — монстра. Известно, что Миа воплотит «любовный интерес» доктора.
Впрочем, пока рано говорить об окончательном участии — актёры ещё ничего не подписали, а Дель Торо ещё даже не закончил сценарий. Фильм разрабатывается для Netflix.
Даты выхода у картины пока нет.
Читайте также
«Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей
Режиссёр превратил морализаторскую сказку в очень взрослое высказывание об отцах и детях, о человечности, диктатуре и войне.
Гильермо дель Торо работает над стоп-моушн мультфильмом по «Погребенному великану»
Полноценное производство стартует только через два года.
-
Рекомендуем
Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение
«Разрушители легенд»: о чём, лучшие выпуски и почему закрыли
Какие сериалы выйдут в 2023? Fallout, «Задача трёх тел», «Легенда об Аанге» и другая фантастика
Мария Спивак: «Гарри Поттер» — это религия»
Безысходность: самые мрачные книги
-
Наши комиксы
Комикс: Круговорот «Звёздных войн» во времени«Очень похоже на „Возвращение джедая“».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.