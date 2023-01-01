СМИ: Оскар Айзек и Эндрю Гарфилд ведут переговоры о ролях во «Франкенштейне» Дель Торо

Как пишет Deadline, режиссёр Гильермо Дель Торо встретился с актёрами Оскаром Айзеком («Звёздные войны», «Лунный рыцарь»), Эндрю Гарфилдом («Тик-Так Бум», «Новый Человк-паук») и актрисой Мией Гот («Перл», «X») и обсудил с ними предварительную договорённость о ролях в его будущем фильме «Франкенштейн».

Издание не знает, кто сыграет доктора, а кто — монстра. Известно, что Миа воплотит «любовный интерес» доктора.

Впрочем, пока рано говорить об окончательном участии — актёры ещё ничего не подписали, а Дель Торо ещё даже не закончил сценарий. Фильм разрабатывается для Netflix.

Даты выхода у картины пока нет.