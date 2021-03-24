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    Новости

    СМИ: оскароносная Хелен Миррен сыграет злодейку в «Шазаме! 2»

    24 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    24.03.2021
    980
    0 минут на чтение
    СМИ: оскароносная Хелен Миррен сыграет злодейку в «Шазаме! 2» 1

    Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Хелен Миррен получила роль в сиквеле «Шазама!» с подзаголовком «Ярость богов».

    Она сыграет злодейку Гесперу, дочь Атласа. Прежде во вселенной DC такого персонажа не было.

    Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в исторической драме «Королева». Также она известна по таким фильмам, как «Аудиенция» и «Сокровище нации: Книга тайн».

    СМИ: оскароносная Хелен Миррен сыграет злодейку в «Шазаме! 2»

    Творческая команда осталась прежней: Дэвид Сандберг срежиссирует картину, а Генри Гайден напишет для нее сценарий. Кроме того, Закари Ливай и Эшер Энджел вернутся к своим ролям.

    Продолжение «Шазама» должно выйти 1 июня 2023 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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