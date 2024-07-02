СМИ: Paramount+ хочет объединиться с другим стриминговым сервисом

Как сообщает CNBC, Paramount сейчас ищет партнера для слияния своего стримингового сервиса с другим онлайн-кинотеатром.
Источники сообщают, что этим уже заинтересовалась Warner Bros. Discovery. Объединение Paramount+ и Max позволило бы компаниям лучше конкурировать с Netflix.
Потенциальное слияние даст подписчикам больше контента (и, соответственно, смягчит отток пользователей), а компании поможет избавиться от убытков.
Comcast тоже выражала заинтересованность в партнерстве с Paramount, но до переговоров дело так и не дошло.
В каталог Paramount+ входят такие франшизы, как «Звездный путь», «Миссия невыполнима», «Соник» и многие другие.
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