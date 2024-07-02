СМИ: Paramount+ хочет объединиться с другим стриминговым сервисом

Как сообщает CNBC, Paramount сейчас ищет партнера для слияния своего стримингового сервиса с другим онлайн-кинотеатром.

Источники сообщают, что этим уже заинтересовалась Warner Bros. Discovery. Объединение Paramount+ и Max позволило бы компаниям лучше конкурировать с Netflix.

Потенциальное слияние даст подписчикам больше контента (и, соответственно, смягчит отток пользователей), а компании поможет избавиться от убытков.

Comcast тоже выражала заинтересованность в партнерстве с Paramount, но до переговоров дело так и не дошло.

В каталог Paramount+ входят такие франшизы, как «Звездный путь», «Миссия невыполнима», «Соник» и многие другие.