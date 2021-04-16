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    Новости

    СМИ: первый сезон «Властелина колец» обойдётся в 465 миллионов долларов

    16 апреля 2021
    Кот-император
    16.04.2021
    267
    1 минута на чтение
    СМИ: первый сезон «Властелина колец» обойдётся в 465 миллионов долларов

    Время считать чужие деньги.

    Похоже, грядущий сериал «Властелин колец» обойдётся интернет-гиганту примерно в сумму всего золота в пещерах Одинокой горы. Шоу грозит стать самым дорогим за всю историю телевидения.

    По данным THR, на первый сезон у компании уйдёт около 465 миллионов долларов. Для сравнения, бюджет первого сезона «Игры престолов» составил 50-60 миллионов. А каждый фильм Джексона остоил примерно в 93-94 миллиона.

    О цене изданию Morning Report рассказал Стюарт Нэш, министр экономического развития и туризма.

    Что я могу сказать вам, так это то, что Amazon потратит около 650 миллионов новозеландских долларов. Это фантастика, это действительно будет самый масштабный сериал, когда-либо снятый.

    Ранее СМИ писали, что шоу обойдётся компании в 500 миллионов долларов за несколько сезонов — видимо, цена оказалась выше предполагаемой. Что главное, по всей видимости в 465 миллионов не входят 250 миллионов, которые Amazon потратил на покупку прав.

    Наверняка съёмки последующих эпизодов обойдутся дешевле — команде не надо будет с нуля готовить костюмы и декорации. С другой стороны, на примере той же «Игры престолов» мы видим, как бюджеты только росли.

    Не исключено, что траты возросли из-за начавшихся пересъёмок. Руководство отсмотрело отснятые эпизоды и осталось недовольно некоторыми линиями и персонажами — так, съёмки покинул актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия»).

    Действия сериала, напомним, развернутся во Вторую Эпоху, когда были выкованы Кольца Власти. Главных героев и завязку создатели по-прежнему держат в секрете, но из сообщений СМИ следует, что среди действующих лиц будет как минимум молодая Галадриэль.

    В марте стало известно, что британский режиссер Уэйн Че Йип, работавший над «Доктором Кто», «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Отбросами», снимет четыре эпизода.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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