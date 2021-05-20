СМИ: по Injustice: Gods Among Us выйдет мультфильм

По данным IGN, Warner Bros. запустила в производство полнометражный анимационный фильм по мотивам файтинга Injustice: Gods Among Us.

Однако ни DC, ни WB Animation официально его не анонсировали.

Тем не менее информация о нем есть в пресс-релизе, в котором упоминается вторая часть «Бэтмена: Долгий Хэллоуин». Однако подробностей о нем пока что нет.

Напомним, сюжет Injustice разворачивается в альтернативной вселенной, где Супермен сошел с ума и захватил весь мир после того, как Джокер обманом заставил его убить Лоис Лейн и их будущего ребенка.