СМИ: постановщица «Хищных птиц» займётся игровым сериалом «Паприка» по роману Ясутаки Цуцуи

Кэти Янь («Хищные птицы», «Мёртвые свиньи») выступит исполнительным продюсером и режиссёром грядущего сериала «Паприка», который основан на одноимённом романе Ясутаки Цуцуи. Производством займутся Amazon Studios и Hivemind («Ведьмак», «Пространство»).

«Паприка» рассказывает о мире ближайшего будущего, в котором изобретены устройства, позволяющие проникать в сны и фантазии людей. Сюжет закручивался вокруг похищения прототипов. Команда специалистов начинает поиски устройств, и неожиданно им на помощь приходит девушка из сновидений.

Ранее роман в формате аниме-фильма адаптировал Сатоси Кон. Его «Паприка» была высоко оценена в сообществе, а также оказала большое влияние на Кристофера Нолана. Фильм «Начало» прямо вдохновлён картиной Кона.

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