СМИ: релиз Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли из-за критики

9 марта сразу два инсайдера — редактор Windows Central Джез Корден и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер — рассказали, что Warner Bros. решила отложить Suicide Squad: Kill the Justice League с 26 мая на конец год из-за критики после первого показа игры.

Последний отметил, что разработчики займутся полировкой проекта, а не переработкой основных геймплейных механик, которые не понравились фанатам.

По его словам, это заняло бы слишком много времени у студии Rocksteady, поскольку сервисные механики заложены глубоко в основу Kill the Justice League.

А 10 марта редактор VentureBeat Джефф Грабб со ссылкой на надежный источник рассказал, что релиз «Отряда самоубийц» вообще состоится только в 2024 году.

Ждем официальных комментариев.