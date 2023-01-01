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    Новости

    СМИ: релиз Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли из-за критики

    10 марта 2023
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    10.03.2023
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    СМИ: релиз Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли из-за критики

    9 марта сразу два инсайдера — редактор Windows Central Джез Корден и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер — рассказали, что Warner Bros. решила отложить Suicide Squad: Kill the Justice League с 26 мая на конец год из-за критики после первого показа игры.

    Последний отметил, что разработчики займутся полировкой проекта, а не переработкой основных геймплейных механик, которые не понравились фанатам.

    По его словам, это заняло бы слишком много времени у студии Rocksteady, поскольку сервисные механики заложены глубоко в основу Kill the Justice League.

    А 10 марта редактор VentureBeat Джефф Грабб со ссылкой на надежный источник рассказал, что релиз «Отряда самоубийц» вообще состоится только в 2024 году.

    Ждем официальных комментариев.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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