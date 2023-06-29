СМИ: Режиссёр «Добычи» и «Кловерфилд, 10» поставит эпизод «Очень странных дел»

По данным портала OneTakeNews, который пишет новости о производстве сериалов, создатели «Очень странных дел» почти заключили сделку с режиссёром Дэном Трахтенбергом о постановке как минимум одного эпизода.

Имя режиссёра знакомо поклонникам фантастических триллеров: он снял «Добычу» (приквел «Хищника») и камерный «Кловерфилд, 10». А ранее поставил по эпизоду в «Чёрном зеркале» и «Пацанах».

Новостей о пятом сезоне «Очень странных дел» пока немного, к тому же, из-за забастовки сценаристов производство если не приостановлено, то как минимум затруднено. Но ранее Netflix объявил, что к актёрскому составу в пятом сезоне присоединится Линда Хэмилтон («Терминатор»).

Даты выхода у шоу пока нет.