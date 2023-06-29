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    СМИ: Режиссёр «Добычи» и «Кловерфилд, 10» поставит эпизод «Очень странных дел»

    29 июня 2023
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    29.06.2023
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    СМИ: Режиссёр «Добычи» и «Кловерфилд, 10» поставит эпизод «

    По данным портала OneTakeNews, который пишет новости о производстве сериалов, создатели «Очень странных дел» почти заключили сделку с режиссёром Дэном Трахтенбергом о постановке как минимум одного эпизода.

    Имя режиссёра знакомо поклонникам фантастических триллеров: он снял «Добычу» (приквел «Хищника») и камерный «Кловерфилд, 10». А ранее поставил по эпизоду в «Чёрном зеркале» и «Пацанах».

    Новостей о пятом сезоне «Очень странных дел» пока немного, к тому же, из-за забастовки сценаристов производство если не приостановлено, то как минимум затруднено. Но ранее Netflix объявил, что к актёрскому составу в пятом сезоне присоединится Линда Хэмилтон («Терминатор»).

    Даты выхода у шоу пока нет.

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    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах». 

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