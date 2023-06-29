СМИ: Режиссёр «Добычи» и «Кловерфилд, 10» поставит эпизод «Очень странных дел»

По данным портала OneTakeNews, который пишет новости о производстве сериалов, создатели «Очень странных дел» почти заключили сделку с режиссёром Дэном Трахтенбергом о постановке как минимум одного эпизода.
Имя режиссёра знакомо поклонникам фантастических триллеров: он снял «Добычу» (приквел «Хищника») и камерный «Кловерфилд, 10». А ранее поставил по эпизоду в «Чёрном зеркале» и «Пацанах».
Новостей о пятом сезоне «Очень странных дел» пока немного, к тому же, из-за забастовки сценаристов производство если не приостановлено, то как минимум затруднено. Но ранее Netflix объявил, что к актёрскому составу в пятом сезоне присоединится Линда Хэмилтон («Терминатор»).
Даты выхода у шоу пока нет.
Читайте также
«Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?
Первые семь эпизодов получились нестабильными.
«Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов
Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.