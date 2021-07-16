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    Новости

    СМИ: Ричард Койл сыграет Аберфорта Дамблдора в «Фантастических тварях 3»

    16 июля 2021
    16.07.2021
    1237
    0 минут на чтение
    СМИ: Ричард Койл сыграет Аберфорта Дамблдора в «Фантастических тварях 3»

    Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники поделился некоторыми подробностями о «Фантастических тварях 3».

    Так, Ричард Койл, исполнивший роль Фаустуса Блэквуда в «Леденящих душу приключениях Сабрины», сыграет в фильме молодого Аберфорта Дамблдора.

    Ранее персонаж появлялся только во второй части «Гарри Поттера и Дары смерти» — в исполнении Киарана Хайндса.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Вместе с этим стало известно, что Криденс, настоящее имя которого Аурелиус Дамблдор, — сын Аберфорта Дамблдора. У того некогда был роман с женщиной, которую он отослал вместе с ребенком.

    Также ранее Дэниел Рихтман в закрытом Discord-сервере раскрыл аналогичную информацию, а также другие сюжетные детали картины.

    Основные события «Фантастических тварей 3» развернутся в Германии и Гималаях. Гриндевальд собирается возглавить Международную конфедерацию волшебников, а Дамблдор вместе с Ньютом пытаются ему помешать.

    Дамблдор и Гриндевальд несколько раз за фильм прямо говорят, что когда-то любили друг друга. А Криденс, судя по всему, погибает.

    Триквел «Фантастических тварей» выйдет 15 июля 2022 года.

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