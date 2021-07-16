СМИ: Ричард Койл сыграет Аберфорта Дамблдора в «Фантастических тварях 3»

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники поделился некоторыми подробностями о «Фантастических тварях 3».
Так, Ричард Койл, исполнивший роль Фаустуса Блэквуда в «Леденящих душу приключениях Сабрины», сыграет в фильме молодого Аберфорта Дамблдора.
Ранее персонаж появлялся только во второй части «Гарри Поттера и Дары смерти» — в исполнении Киарана Хайндса.
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Осторожно, спойлеры!
Вместе с этим стало известно, что Криденс, настоящее имя которого Аурелиус Дамблдор, — сын Аберфорта Дамблдора. У того некогда был роман с женщиной, которую он отослал вместе с ребенком.
Также ранее Дэниел Рихтман в закрытом Discord-сервере раскрыл аналогичную информацию, а также другие сюжетные детали картины.
Основные события «Фантастических тварей 3» развернутся в Германии и Гималаях. Гриндевальд собирается возглавить Международную конфедерацию волшебников, а Дамблдор вместе с Ньютом пытаются ему помешать.
Дамблдор и Гриндевальд несколько раз за фильм прямо говорят, что когда-то любили друг друга. А Криденс, судя по всему, погибает.
Триквел «Фантастических тварей» выйдет 15 июля 2022 года.
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