СМИ: Роберт Дауни мл. получит «значительно» больше $80 млн за роль Доктора Дума

Источники издания Variety раскрыли гонорары Роберта Дауни мл. и режиссеров братьев Руссо за будущие две части «Мстителей».

Если верить журналистам, постановщики получат от Marvel 80 миллионов долларов и специальные бонусы при условии, что сборы картин превысят $750 миллионов и $1 миллиард.

Что касается Дауни мл., который теперь примерит роль Доктора Дума, он получит «значительно» больше 80 миллионов долларов за две ленты. Точную сумму не называют, но звезду также обеспечат особой охраной и оплатят перелеты на частном джете.

Премьера ленты «Мстители: Судный день» стартует в мае 2026-го, а «Мстители: Секретные войны» выйдут в прокат в мае 2027 года.