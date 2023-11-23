СМИ: сценарий «Крика 7» перепишут

Издание Variety со ссылкой на свои источники рассказало, что сценарий «Крика 7» перепишут, чтобы ввести новых главных героев в грядущий триллер.
Напомним, студия Spyglass уволила Мелиссу Барреру из-за политических высказываний, а Дженна Ортега отказалась от участия в фильме из-за графика производства «Уэнсдэй».
Изначально авторы надеялись привлечь Дженну Ортегу к камео, но теперь от этой задумки решили полностью отказаться.
Также в компании думают вернуть Нив Кэмпбелл из «Крика 5», с которой расстались из-за разногласий в зарплате, и Патрика Демпси из третьей части.
Переговоры с ними пока не начинались.
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