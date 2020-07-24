СМИ: съемки второго сезона «Ведьмака» продлятся до февраля 2021 года

Портал Redanian Intelligence рассказал, что авторы «Ведьмака» от Netflix планируют завершить съемки второго сезона в феврале 2021 года.

В общей сумме на съемки уйдут восемь месяцев, хотя создатели хотели ограничиться пятью с половиной. На работу уйдет больше времени в связи с мерами предосторожности на фоне пандемии.

Тем не менее это не значит, что съемки закончатся точно в срок — это может произойти как раньше на несколько недель, так и позже.

Журналисты предполагают, что с учетом новой информации второй сезон выйдет в августе 2021 года, так как в прошлый раз у авторов ушло на пост-продакшен семь месяцев, а VFX-студия Platige Image закончит свою работу к июлю.

Съемки продолжения «Ведьмака» возобновятся 17 августа — сейчас вовсю идет подготовка к ним.